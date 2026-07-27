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ART: память долгожителей не отличается от способностей обычных людей

ART: память долгожителей не отличается от способностей обычных людей

Крупное исследование Чикагского университета и Института трансляционной геномики показало, что секрет суперэйджеров — людей, чья память в 80 лет не уступает памяти 50-летних, — не в отсутствии генов, связанных с болезнью Альцгеймера.

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