ART: память долгожителей не отличается от способностей обычных людей

Крупное исследование Чикагского университета и Института трансляционной геномики показало, что секрет суперэйджеров — людей, чья память в 80 лет не уступает памяти 50-летних, — не в отсутствии генов, связанных с болезнью Альцгеймера.
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