Куда вы нас заливаете: неизвестным оборудованием в домах могут воспользоваться киберпреступники

С 6 апреля интернет-провайдеров в России обяжут предоставлять управляющим компаниям (УК) многоквартирных домов информацию об оборудовании, установленном в местах общего пользования, чтобы избежать демонтажа сетей, — об этом сообщили в Госдуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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