Куда вы нас заливаете: неизвестным оборудованием в домах могут воспользоваться киберпреступники

С 6 апреля интернет-провайдеров в России обяжут предоставлять управляющим компаниям (УК) многоквартирных домов информацию об оборудовании, установленном в местах общего пользования, чтобы избежать демонтажа сетей, — об этом сообщили в Госдуме.