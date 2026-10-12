Минцифры возьмёт под персональное сопровождение строительство дата-центров в регионах

Максут Шадаев заявил, что министерство возьмет под персональный контроль реализацию проектов центров обработки данных в субъектах РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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