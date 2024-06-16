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В рамках проекта "Мой Дагестан - мои дороги" в Кизилюрте и его окрестностях ремонтируется около десятка дорог

В рамках проекта "Мой Дагестан - мои дороги" в Кизилюрте и его окрестностях ремонтируется около десятка дорог

В этом году в Кизилюрте начнется масштабное строительство новых дорог. Проект "Мой Дагестан - мои дороги" направлен на улучшение состояния транспортной инфраструктуры города.

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