Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили выявленный пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ

После проведения интенсивной боевой стрельбы артиллерийская батарея совершила смену огневых позиций на запасных для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.
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