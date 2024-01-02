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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер: «Непосещение мной гонки «Ред Булл» – все равно, что пропуск Фергюсоном матча «МЮ». Люди должны видеть босса»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему прилетает на все Гран-при, сославшись на Алекса Фергюсона, который возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении более 26 лет.

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