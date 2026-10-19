“I would be disappointed if it comes in at 225 House seats. That would almost be – I would rather the Republicans keep the House by five than the Democrats to win by five because if that happens, they’re hostage to the DSA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым