С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Среди стильных потребительских гаджетов, представленных на выставке IFA 2026 в Берлине, китайский тяжелый четвероногий робот продемонстрировал более широкий сдвиг в секторе искусственного интеллекта Китая: отечественные технологии выходят за пределы лабораторий и потребительских устройств, переходя к решению сложных задач в реальных условиях эксплуатации.