В Калуге «великий аферист» обманул на 7 тысяч, продав несуществующие диски

В Калуге полицейские раскрыли мошенничество, в котором жертва потеряла 7 тысяч рублей. Мужчина разместил объявление о продаже автомобильных дисков, но, получив предоплату от покупателя, заблокировал его и исчез с деньгамиВ Калуге полицейские раскрыли мошенничество, в котором жертва потеряла 7 тысяч рублей.