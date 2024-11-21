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Калужские новости

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В Калуге «великий аферист» обманул на 7 тысяч, продав несуществующие диски

В Калуге «великий аферист» обманул на 7 тысяч, продав несуществующие диски

В Калуге полицейские раскрыли мошенничество, в котором жертва потеряла 7 тысяч рублей. Мужчина разместил объявление о продаже автомобильных дисков, но, получив предоплату от покупателя, заблокировал его и исчез с деньгамиВ Калуге полицейские раскрыли мошенничество, в котором жертва потеряла 7 тысяч рублей.

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