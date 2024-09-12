15 лет за решёткой проведёт краснодарец, напавший с ножом на горожан в январе этого года

15 лет за решёткой проведёт краснодарец, напавший с ножом на горожан в январе этого годаВ Краснодаре суд вынес приговор Арсену Мамию, который 2 января этого года с ножом напал на прохожих в кубанской столице.
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