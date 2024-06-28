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Царьград

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За отказ от русского флага – пять миллионов? Как русские пытаются предать русских на Олимпиаде

За отказ от русского флага – пять миллионов? Как русские пытаются предать русских на Олимпиаде

Участие российских спортсменов в Олимпийских Играх в Париже под нейтральным флагом – это позор и катастрофа для всей России.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Президент же сказал, что эти спортсмены поедут за свой счет и не получат вознаграждения в случае победы. А Питер слов президента не слышал или его это не касается?
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19 час.

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