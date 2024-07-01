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  • Валерий Кривошеев
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  • Сергей С
    что за бред я сейчас прочитал?5 странных мифов ...

5 странных мифов о замужних женщинах

5 странных мифов о замужних женщинах

«- А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному?- Конечно. Они смотрят оценивающе. Так смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины.

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Комментарии
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Сергей С
что за бред я сейчас прочитал?
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8 час.
Валерий Кривошеев
Это называется - человек запутался в собственных показаниях.
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6 час.
Надежда Кувыкина
Действительно, нет таких взглядов у женщин в массовом варианте...  Так... высосано зачем то?))))
Ответить
6 час.

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