Мик Шумахер впервые попал на подиум в FIA WEC

СоцсетиРезервный гонщик Mercedes-AMG и пилот Alpine в гонках на выносливость Мик Шумахер на прошедшем в Японии уик-энде чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC завоевал свой дебютный подиум в серии, который также стал первым призовым финишем для французского коллектива в серии.