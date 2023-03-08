Военное обозрение

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Депутат молдавского парламента: Оппозиционная партия «Шор» приложит усилия с тем, чтобы отправить в отставку правительство

Депутат молдавского парламента: Оппозиционная партия «Шор» приложит усилия с тем, чтобы отправить в отставку правительство

Депутат парламента Республики Молдова (РМ) от фракции Партии «Шор» Марина Таубер, заявила о том, что оппозиционное политформирование приложит усилия для того, чтобы отправить в отставку правительство и президента страны Майю Санду путём проведения в республике масштабных акций протеста.

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