Депутат молдавского парламента: Оппозиционная партия «Шор» приложит усилия с тем, чтобы отправить в отставку правительство

Депутат парламента Республики Молдова (РМ) от фракции Партии «Шор» Марина Таубер, заявила о том, что оппозиционное политформирование приложит усилия для того, чтобы отправить в отставку правительство и президента страны Майю Санду путём проведения в республике масштабных акций протеста.