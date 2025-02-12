Нацпарки и заповедники России в 2024 году посетили почти 17,6 млн туристов

По словам заместителя директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минприроды Алексея Тихненко, число посещений таких территорий туристами постоянно растет и в прошлом году достигло 17,59 млн.
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