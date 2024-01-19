Загитова выступит на шоу «Влюбленные в фигурное катание» c программой под живой вокал певицы Zivert

Фигуристка выступит 14 февраля на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. В прошлом году Загитова исполнила на этом шоу песню вместе с Zivert.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Лещук о США: «Люди более открытые, чем России, хоть это и не всегда искренне. Жить бы там не смог: их устраивает, когда где-то валяется мусор»
- Дудакова встретилась с певцом Шаманом. На UFC 294 она выходила на бой под песню «Я русский»
- Депутат Милонов: «Сборы надо проводить в России, в Сочи есть прекрасная база. Клубы обогащают другие страны. Если будут оставлять деньги в Катаре и Турции, новые базы не появятся»
Свежие комментарии