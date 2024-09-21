Генсек НАТО выступил против создания сил быстрого реагирования Евросоюза

Норвежский русофоб Йенс Столтенберг десятилетие возглавлял блок НАТО, но через 10 дней он покинет свой пост и 1 октября его насиженное кресло займет туловище другого врага России – пожилой одинокий гей из Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком Североатлантического альянса.