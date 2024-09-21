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Несекретные материалы

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Генсек НАТО выступил против создания сил быстрого реагирования Евросоюза

Генсек НАТО выступил против создания сил быстрого реагирования Евросоюза

Норвежский русофоб Йенс Столтенберг десятилетие возглавлял блок НАТО, но через 10 дней он покинет свой пост и 1 октября его насиженное кресло займет туловище другого врага России – пожилой одинокий гей из Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком Североатлантического альянса.

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