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Листай.ру [СМИ]

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«Я не позволю»: Шольц выступил с гневной речью после общения Трампа с Путиным

«Я не позволю»: Шольц выступил с гневной речью после общения Трампа с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с гневной речью после общения президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Ф
Фил
Кто тебя, ничтожество спрашивать будет.
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23 час.
Вадим Лебедев
&quot;Ливерная колбаса&quot; - побледнела и заёрзала!...
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20 час.
Eduard
Кто это &quot;ты&quot; вша немецкая? Украина не пригород Берлина,отвалите от неё!
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20 час.
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