Остановку вблизи клинической больницы в Подольске установят по просьбе жителей

Жители Подольска неоднократно обращались к председателю Совета депутатов Алексею Никулину и депутату Мособлдумы Павлу Максимовичу с просьбой построить остановку вблизи клинической больницы на улице Володи Дубинина в микрорайоне Шепчинки.
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