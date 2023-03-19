Поражение «Спартака», камбэк «Локо», шоу-турнир фигуристов и Загитова в образе Мэрилин Монро, хет-трик Холанда, очередной финал Медведева, победа СКА и другие новости утра

Всем доброго утречка! Скорее читайте наш дайджест главных новостей прошедших суток 1. «Спартак» проиграл в Мир РПЛ впервые с сентября – «Оренбургу» (0:2).
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