ФНС будет предупреждать Роспотребнадзор о незаконном общепите

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов После вспышки ботулизма в России из-за употребления готовой еды Роспотребнадзор для контроля рынка общепита, пищевых производств и розничной торговли с марта 2025 года будет оперативно получать от ФНС данные о новых игроках – в частности, по какому адресу организации или ИП зарегистрировали кассу и пробили первый чек, сообщили "Известия" со ссылкой на разработанные Минфином поправки в закон "О применении контрольно-кассовой техники".