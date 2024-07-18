ФНС будет предупреждать Роспотребнадзор о незаконном общепите

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов После вспышки ботулизма в России из-за употребления готовой еды Роспотребнадзор для контроля рынка общепита, пищевых производств и розничной торговли с марта 2025 года будет оперативно получать от ФНС данные о новых игроках – в частности, по какому адресу организации или ИП зарегистрировали кассу и пробили первый чек, сообщили "Известия" со ссылкой на разработанные Минфином поправки в закон "О применении контрольно-кассовой техники".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии