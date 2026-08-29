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Царьград

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Командир Красавчик сбил больше тысячи беспилотников ВСУ в зоне СВО

Командир Красавчик сбил больше тысячи беспилотников ВСУ в зоне СВО

Больше тысячи украинских беспилотников сбил в зоне СВО боец с позывным Красавчик.Командир взвода БПЛА-перехватчиков группировки войск «Запад» с позывным Красавчик уничтожил более тысячи беспилотников противника.

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