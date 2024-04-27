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Фотопроект «Оборотная сторона материнской любви» от Анны Радченко

Фотопроект «Оборотная сторона материнской любви» от Анны Радченко

Увы, мы живем в мире, где часто балом правят манипуляторы и психологические вампиры. А одна из разновидностей психологического вампиризма — это «заботливая мать», которая выбрала себе зловещую установку «жить ради детей».

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