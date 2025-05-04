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Ничего святого: Враг атаковал ещё один храм в Белгородской области (ФОТО)

Ничего святого: Враг атаковал ещё один храм в Белгородской области (ФОТО)

Враг атаковал ещё один храм в Белгородской области. Губернатор Гладков сообщил, что храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района стал целью для вражеского дрона.

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