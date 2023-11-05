SFR: Украине грозит борьба на истощение и плохой конец

РИАМО - 5 ноя. Развязка событий на Украины приближается к негативному финалу, так как обе стороны конфликта перешли в позиционное противостояние, а западные союзники киевского режима постепенно сокращают помощь, сообщает РИА Новости.
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