🥞Дорогие друзья! Приглашаем всей семьёй на детскую Масленицу, которая состоится в городском парке на летней танцплощадке 2 марта в 12.
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🥞Дорогие друзья! Приглашаем всей семьёй на детскую Масленицу, которая состоится в городском парке на летней танцплощадке 2 марта в 12.