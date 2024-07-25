Подтвердилась информация о задержании начальника Военно-строительной компании Минобороны Находит своё подтверждение информация о задержании начальника Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России.
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Подтвердилась информация о задержании начальника Военно-строительной компании Минобороны Находит своё подтверждение информация о задержании начальника Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России.
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