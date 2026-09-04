Для десерта и соуса. Как использовать пищевые загустители и гидроколлоиды

Загустители часто воспринимают как что-то сложное и ненужное в составе продуктов. Но именно благодаря им соус остается однородным, йогурт не превращается в жидкость с хлопьями, а мармелад, желе и мороженое сохраняют привычную текстуру.
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- Сколько кофе пьют...
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