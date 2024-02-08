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В Еврокомиссии приняли к сведению решение Швеции по "Северным потокам"

В Еврокомиссии приняли к сведению решение Швеции по "Северным потокам"

Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua Еврокомиссия приняла к сведению решение Швеции о завершении расследования диверсии на газопроводах "Северный поток", сообщил представитель высшего органа исполнительной власти ЕС.

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