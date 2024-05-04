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Хюттер о «Монако»: «Хотим финишировать в тройке лидеров. Не думаю, что поражение в Лионе заставит игроков сомневаться в своих силах» 

После 31 матча монегаски занимают в Лиге 1 второе место. «Наша цель неизменна — мы хотим финишировать в тройке лидеров.

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