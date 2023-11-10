ITASportPress: «Аль-Хиляль» может приостановить действие контракта Неймара

«Аль-Хиляль» и нападающий Неймар могут приостановить сотрудничество. По информации ITASportPress, руководство «Аль-Хиляля» рассматривает возможность приостановки соглашения с игроком для того, чтобы освободить место для регистрации легионера в зимнее трансферное окно.