ITASportPress: «Аль-Хиляль» может приостановить действие контракта Неймара

«Аль-Хиляль» и нападающий Неймар могут приостановить сотрудничество. По информации ITASportPress, руководство «Аль-Хиляля» рассматривает возможность приостановки соглашения с игроком для того, чтобы освободить место для регистрации легионера в зимнее трансферное окно.
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