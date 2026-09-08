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Царьград

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Финансовый аналитик предсказала пенсию в 17,8 тыс. рублей в 2027

Финансовый аналитик предсказала пенсию в 17,8 тыс. рублей в 2027

Финансовый аналитик Юлиана Сорокина прогнозирует, что в 2027 году минимальная пенсия для неработающих пенсионеров в России составит около 17,8 тысяч рублей с учётом индексаций.

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