РИА Новости: артиллеристы на Донецком направлении роют блиндажи для маскировки

Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск, воюющие на Донецком направлении, скрывают свои огневые позиции в специальных подземных сооружениях, которые создают своими руками без использования техники.
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