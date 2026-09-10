temapenza
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temapenza

35 подписчиков

Рядовая тряпка туда не проходит: для узеньких мест при уборке использую вешалку и старый носок

Сейчас протереть пыль в недоступных местах за холодильником либо стиральной авто стало проще — там, куда не добраться обыкновенной тряпкой, поможет вешалка для одежки.

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