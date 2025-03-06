Названы сроки исчезновения крупнейшей озоновой дыры Земли

Озоновая дыра над Антарктидой может полностью исчезнуть к 2035 году. Ученые из США проанализировали спутниковые данные за последние 15 лет и подтвердили, что восстановление защитного слоя Земли идет ускоренными темпами благодаря сокращению выбросов хлорфторуглеродов (ХФУ).