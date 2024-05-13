Пять новосибирцев госпитализированы после укуса клеща с 6 мая-2024

Длинные майские выходные не прошли бесследно для многих новосибирцев. По данным Роспотребнадзора, в первую неделю мая в регионе был зарегистрирован 501 случай укуса клещом, с 6 по 12 медики зафиксировали еще 347 подобных случаев.
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