Пять новосибирцев госпитализированы после укуса клеща с 6 мая-2024

Длинные майские выходные не прошли бесследно для многих новосибирцев. По данным Роспотребнадзора, в первую неделю мая в регионе был зарегистрирован 501 случай укуса клещом, с 6 по 12 медики зафиксировали еще 347 подобных случаев.