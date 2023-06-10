NHK: два самолета могли столкнуться на взлетно-посадочной полосе в Токио

Два самолета тайваньских авиакомпаний EVA и «Тайские авиалинии», по предварительным данным, столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ханэда в Токио.
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