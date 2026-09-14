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Житель Нижнекамска стал жертвой мошенников, открыв файл в мессенджере

Обратившись в полицию, 31‑летний мужчина сообщил, что с его счета были списаны 56 тысяч рублей. По словам потерпевшего, в одном из установленных приложений он заметил поступление трех разных кодов для входа в поисковую систему.

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