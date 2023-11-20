Дед Мороз: детей нельзя делить на плохих и хороших

Дед Мороз заявил, что детей никогда нельзя делить на плохих и хороших. «Все они в душе очень хорошие, и, поэтому наша задача, моя и вас, дорогие взрослые, найти это светлое и доброе и дать свободу: научить ребёнка делиться, уважать, любить», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».