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Скандал на украинской передовой: виновные и критики в хаосе военной подготовки

Скандал на украинской передовой: виновные и критики в хаосе военной подготовки

Скандал на украинской передовой: виновные и критики в хаосе военной подготовки Ольга ВайленкоВ последние дни натиск российских войск на севере Харьковской области вызвал волну недовольства и обвинений в адрес украинских военных и чиновников.

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