ЛЮСИНЭ АВЕТЯН От любви до ненависти, или Линчевание (хоть и опосредованное, но очень публичное) - наше всё! Который день в сети наблюдаю за тем, как организованно травят Шамана, то бишь Ярослава Дронова.
От любви до ненависти, или Линчевание
Комментарии
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Игорь Васиков
Многие гей-звезды и мутилы-примадонны Шаману в подмётки негодятся!
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9 час.
Людмила Фирстова
Не вам судить, не вам решать! Он настоящий певец и патриот, а не попугай с перьями в ж...пе, как Киркоров
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7 час.
Надежда Новопашина
Шаман - БРАВО! И плюнь всей этой своре в морду! Ты нужен! Тебя поют! И это главное.
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4 час.
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