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КНДР усилит свои войска, дислоцированные на границе с Южной Кореей

КНДР усилит свои войска, дислоцированные на границе с Южной Кореей

КНДР усилит свои войска, которые дислоцированы на границе с Южной Кореей. Об этом информирует ТАСС. «КНДР усилит подразделения своих Вооруженных сил, дислоцированных на границе с Южной Кореей», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

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