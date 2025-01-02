Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Неужели могущественная РОССИЯ ничего не может сделать с жалкой, русофобской и нищей Финляндией, что, нет возможности ..."Всё рухнуло за о...
  • Валентин Щербаков
    Наша власть как лебедь, рак и щука, каждый занят своими делами, а в целом-ложь, ворьё и постоянное бла-бла-бла, от ми...Яна Поплавская - ...
  • Сергей К
    Фигня все. Нужно успешно развиваться, и все будут сбегаться. Вот как в США. Но в США много легче, конечно. Там клима...Почему славяне пр...

Яна Поплавская - об ошибке властей: "Годами мы твердили!". Теперь уже можно сказать

Яна Поплавская - об ошибке властей: "Годами мы твердили!". Теперь уже можно сказать

Царьград Коллаж Царьграда Актриса Яна Поплавская снова напомнила об ошибке властей, позволяющих трудовым мигрантам приезжать в Россию вместе с многочисленным семейством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Трофимов
в России у власти продажные шкуры которые жируют за счет мигрантов которые уже оккупировали Россию и превращают ее в исламское государство и практически Россия перестает быть христианским государством и становится исламским  исламисты уже в открытую диктуют законы шариата
Ответить
1 час.
ВЕ
Валентина Евсеева
их не выбирают, они все сделаны. Никто за них не голосует.
Ответить
1 час.
Валентин Щербаков
Наша власть как лебедь, рак и щука, каждый занят своими делами, а в целом-ложь, ворьё и постоянное бла-бла-бла, от миротворчества и жалости....
Ответить
12 мин.

Картина дня

наверх