Царьград Коллаж Царьграда Актриса Яна Поплавская снова напомнила об ошибке властей, позволяющих трудовым мигрантам приезжать в Россию вместе с многочисленным семейством.
Яна Поплавская - об ошибке властей: "Годами мы твердили!". Теперь уже можно сказать
Комментарии
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Сергей Трофимов
в России у власти продажные шкуры которые жируют за счет мигрантов которые уже оккупировали Россию и превращают ее в исламское государство и практически Россия перестает быть христианским государством и становится исламским исламисты уже в открытую диктуют законы шариата
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1 час.
ВЕ
Валентина Евсеева
их не выбирают, они все сделаны. Никто за них не голосует.
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1 час.
Валентин Щербаков
Наша власть как лебедь, рак и щука, каждый занят своими делами, а в целом-ложь, ворьё и постоянное бла-бла-бла, от миротворчества и жалости....
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12 мин.
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