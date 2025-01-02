Яна Поплавская - об ошибке властей: "Годами мы твердили!". Теперь уже можно сказать

Сергей Трофимов в России у власти продажные шкуры которые жируют за счет мигрантов которые уже оккупировали Россию и превращают ее в исламское государство и практически Россия перестает быть христианским государством и становится исламским исламисты уже в открытую диктуют законы шариата

ВЕ Валентина Евсеева их не выбирают, они все сделаны. Никто за них не голосует.