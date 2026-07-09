«Удары возмездия» – в чем их нынешняя особенность? Конфликт на Украине уже давно вышел за рамки исключительно боевых действий на линии фронта.
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