В Самаре в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в мошенничестве при оказании услуг

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по городу Самаре жителю областного центра 1980 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.
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