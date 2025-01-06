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  • Evgenija Palette
    Ишь, нацелились... Чем бы дитя ни тешилось... Раз ничего не идет, надо, пожалуй, заняться собственной ШЕЕЙ...Сын Трампа выехал...
  • Eduard
    Ага квас из бочки с Путиным пил!Байден забыл дату...
  • Eduard
    Да в одной люльке лежали!Байден забыл дату...

Reuters: новые санкции США против России будут касаться нефтяных танкеров

Reuters: новые санкции США против России будут касаться нефтяных танкеров

Администрация действующего президента США Джо Байдена намеревается ввести ещё больше антироссийских санкций, которые затронут танкеры, перевозящие проданную по цене выше 60 долларов за баррель нефть из РФ.

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Комментарии
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Eduard
США вообще не имеют право ни на какие санкции,только внутри своей страны!
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17 час.
Александр Рыжов
США хотят войны?  Значит они должны её получить нежданно - не гадано. И сразу на полную капитуляцию.
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16 час.

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