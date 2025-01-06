Reuters: новые санкции США против России будут касаться нефтяных танкеров

Администрация действующего президента США Джо Байдена намеревается ввести ещё больше антироссийских санкций, которые затронут танкеры, перевозящие проданную по цене выше 60 долларов за баррель нефть из РФ.
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