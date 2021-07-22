Любопытно, однако

72 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Натесов
    Не дождётесь, пиндоскиешлюшки. Путин наш президент.О новой опасности...
  • Руслан гогорян
    Такова их природа... Где ч..ен по слаще, туда и бегут)))Эти парни нравятс...
  • Виталий
    Скажу больше. Когда я уезжал с Камчатки в 1982 году, моя зарплата составляла 700 и ещё что-то. Образование инженер- с...О бедности в СССР

Почему в России никогда не было и не будет свободного рынка – мое мнение

Почему в России никогда не было и не будет свободного рынка – мое мнение

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Как меня раздражает выражение – НЕ ВПИСАЛСЯ В РЫНОК! Что значит это выражения я не понимаю до сих пор! Вот родилась я, жила себе не тужила, работала на совесть, семью создала, и вдруг пришли какие-то люди – разрушили предприятие, отобрали зарплату, отобрали пенсию и на все мои недовольства отвечают – да вы просто в рынок не вписались! В смысле не вписалась? А как туда надо было вписываться??? А, когда туда записывали??? Я что, проспала что ли??? Я ж глупая, как раньше думала: Работаешь честно и ответственно, не воруешь, законы соблюдаешь, людей не обижаешь, в семье у тебя порядок, ребенок воспитанный – ну и, собственно все – вот ты уже порядочный человек и достойный гражданин своей страны.

Вернуться к статье
1713
Обсудить
Александр
Очередное лживое тявканье "Авроры". По сведениям Погранслужбы ФСБ России, в 2019 году российскими гражданами в 176 зарубежных государств и территорий, было совершено более 48 млн поездок. Лидером по выездному туризму оказалась Турция.
александр Сан
Чё за бред? Поспорта нет потому что не нужно к врагам ездить, а остальное враньё
ГусЕна
Как упорно и методично нвм втюхивают, что усеплохо. Мы ж не Белоруссы. Так что еам Аврогуадойвскую не надо
Виктор Каменский
Главное,чтобы в Израиле все было в шоколаде!
Александр Приходько
Какая бесзастенчевая брехнЯ! Такому брехуну даже в морду плевать бесполезно - он скажет: божья роса
Alex Imen
Дело в том, что свободный рынок - это миф. Все давно монополизировал, этого рынка нет нигде. А нас пичкают сказками о каком-то рынке - двигателе прогресса.
Иван
Рынок-спекуляция.
Наталья Андросова
К сожалению,так и есть. Сейчас идёт передел самый настоящий
Александр
При СССР я не мог честно подрабатывать поскольку имеющим высшее образование не разрешалось работать на 2-х работах , а сейчас я работаю где хочу и сколько хочу.
Виктор Муравьев
Насчёт "у 69% нет загранпаспортов, 57% не были на море, 35% не выезжали дальше околицы": при Советах эти проценты приближались к 100%. То есть, это вообще не важно. А вот насчёт того, что свободного рынка в России нет, это правда. Но свободный рынок - это просто мечта, идеал, поскольку его вообще не может быть. Всегда сильные диктуют цены и стригут торгующих овечек. Тем более, у нас, поскольку страна наша очень криминогенная. Чего стоит только наша дорожная полиция!
Ирина
К врагам коммунистов ,включая путинским кремлеботам ,вообще неприменимо понятие -зарабатывать . Работать -это значит ,приносить своей работой пользу своей стране и народу , а от них всегда ,и при СССР ,и особенно ,после захвата ими СССР ,один только вред стране и народу .
Pciha Ivanova
Замечательно! Я тоже так думаю, только не смогла свои мысли облечь в такую четкую форму!
Леонид Попивняк
Аврорушка!....Прежде чем чушь писать хотя бы изучили тему....))))....
Александр Самбур
Константин Заболотный
Аффтар явно откровенный русофоб,основная задача которого мяконько так,вроде как бы сочуствуя угнетённому рассейскому народу,заразить нас бациллой русофобства в стиле "Цыганочки " Высоцкого:"Но и утром всё не так,нет того веселия.Или куришь натощак,или пьёшь с похмелья!!!".Ну всё не так( видать,кЭШШа за рубежом всё хорошо,все там в рынок вписались,живут припеваючи,без проблем: жтруют и кайфуют)и народишко не тот,и задачи не те, и уровень жизни не тот-все не так,всё хреново. И нас нежненько так подводят к мысли что во всём виновата даже не сама власть, а лично Путин и никто другой. А США и Евросоюз со всеми своими шавками совсем ни при чём.Вроде как ни они окружают нас всё новыми и новыми военными базами по периметру наших границ,проводя постоянные учения , вешая на Россию всех собак и высосанные из пальца санкции,вставляя палки в колёса нашей экономики.
Зоя Бобкова
Всё ноют и ноют! Живи и радуйся, дурочка, пока со стороны последнее не отобрали,
Анатолий Дрокин
Я работяга и на пенсии работаю .Всегда была и есть возможность бывать на море.Загранкой пользуюсь не один десяток лет это необходимость.Не скулю что голодаю и нет работы.Всё ОК

Картина дня

наверх