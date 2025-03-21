Ведение переговоров вообще не равно окончанию войны, — Андрей Медведев

Журналист ВГТРК и депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев прокомментировал рассуждения о том, что вооруженный конфликт фактически можно считать завершенным, при том что остаётся ряд серьёзных вопросов в самых разных сферах.
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