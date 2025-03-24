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Новости Омска

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За 13 лет население Омской области сократилось почти на 170 тысяч человек

За 13 лет население Омской области сократилось почти на 170 тысяч человек. Сельские территории потеряли больше жителей, чем города.

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