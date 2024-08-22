Полицейскими в Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, которые осуществляли неправомерный доступ в личные кабинеты в системах дистанционного банковского обслуживания граждан

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками УБК ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке спецподразделения Управления Росгвардии по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, которые с помощью использования информационно-телекоммуникационных технологий осуществляли неправомерный доступ в личные кабинеты в системах дистанционного банковского обслуживания граждан.
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